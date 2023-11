Camaiore La corsa del sorriso. In ricordo di due giovani donne

Terza ‘Corsa del Sorriso’: domani dalla Pieve partirà la gara dedicata a Loretta Pardini con il ricordo anche per Eleonora Da Prato. Due giovani donne a cui un brutto male ha troncato la vita e per cui le amiche hanno ideato un evento di solidarietà per celebrare un sorriso che non morirà mai. Alle 9, con un percorso di 8 chilometri, dalla piazza della chiesa della Pieve si terrà una passeggiata fino a Peralla e Buchignano: luoghi collinari e panoramici immersi nel verde. La corsa competitiva invece avrà la lunghezza di 14 chilometri e mezzo: le iscrizioni potranno effettuarsi fino alle 8.30 di domani. I proventi andranno alla Lilt e all’associazione Mi curo di me, entrambe a sostegno dei malati di cancro: per la prima sarà presente il presidente provinciale Claudio Sottili. La manifestazione è organizzata da Grazia Palagi e Roberto Mugnaini. Il costo dell’iscrizione alla gara è di 12 euro e per la camminata di 8. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 12 novembre.