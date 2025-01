Camaiore Buche in centro storico. Frugoni: "Comune superficiale"

Durante le festività, sulla via principale del centro storico, è stato messo un tappeto rosso che avrebbe dovuto contribuire a creare l’atmosfera natalizia. La brutta sorpresa è arrivata quando è stato tolto e sono emersi una serie di fori: la pietra di Matraia del pavimento, elemento ormai storico, è stata danneggiata - scrive Simone Frugoni, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, puntando il dito contro l’amministrazione comunale - Il restauro richiederà interventi costosi e risorse che avrebbero potuto essere impiegate per altre necessità.

"Chiediamo come sia stato possibile effettuare i lavori di installazione, senza prima una valutazione sull’impatto che avrebbe avuto sulla pavimentazione e chiederemo di individuare i responsabili amministrativi di questo errore, oltre all’avvio dei lavori di ripristino - conclude Frugoni - Gli amministratori di un Comune dovrebbero tutelarne il patrimonio e non danneggiarlo con iniziative estemporanee e non pianificate con la dovuta accuratezza".