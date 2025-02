Caffè Principe chiuso. Murzi scrive alla direzione

Quel punto di ritrovo, chiuso proprio nel cuore del paese, ha convinto il sindaco Bruno Murzi a scrivere alla direzione. Il primo cittadino infatti si è subito attivato a seguito delle tante segnalazioni circa la chiusura da oltre tre settimane, del Caffè Principe, con la veranda completamente svuotata degli arredi e le saracinesche abbassate all’ingresso. Una cartolina non certo edificante per il bar lusso, anche in un periodo di bassa stagione e che ha fatto pensare al peggio, cioè a una ripartenza ormai a ridosso dell’estate.

Sarebbe stata tempestiva la risposta da parte della direzione del locale, che avrebbe motivato lo stop all’attività per lo smaltimento ferie da parte del personale e per l’effettuazione di piccoli interventi di manutenzione, annunciando comunque la riapertura per il 18 febbraio. "Rassicuriamo pertanto i nostri cittadini – commenta il vice sindaco Andrea Mazzoni – che si tratta di una chiusura temporanea. Ovviamente non si tratta dell’unico caso visto che ci sono attività che in inverno sospendono l’apertura, però manterremo sempre l’attenzione alta affinchè la parte più centrale del paese resti vitale tutto l’anno e soprattutto il Caffè Principe è uno dei simboli di Forte dei Marmi".