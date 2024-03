Bussoladomani si anima. Tre giorni di street food

Pasqua all’insegna del divertimento e del buon cibo a Lido di Camaiore, dove sta per andare in scena la tre giorni dello "Street Food Eggers". Appuntamento da domani al giorno di Pasquetta, nella splendida location del Parco di Bussoladomani. La rassegna presenta una grande novità: la "Caccia alle uova di Pasqua", che vedrà i bambini impegnati in una divertente caccia al tesoro per scovare le uova nascoste all’interno del parco.

Oltre al divertimento per i più piccoli, non mancheranno le attrazioni per i grandi: all’evento ludico destinato ai bambini ingfatti si affiancheranno i truck e i gazebo dello street food che vedranno impegnati ai fornelli operatori specializzati nella preparazione di prelibatezze di prodotti tipici regionali.

"Il nostro obiettivo è creare un fine settimana di divertimento per le famiglie e non solo", spiegano gi organizzatori. La manifestazione si apre domattina alle 10 e andrà avanti senza pause fino alle 23. A seguire, si replica a Pasqua e a Pasquetta, sempre nella fascia oraria 10-23. L’ingresso al parco di Bussoladomani dove si tiene la rassegnaè libero. Sono a pagamento, invece – ma solo per i bambini, e non per i genitori che li accompagneranno – le varie partecipazioni alla "Caccia alle uova di Pasqua": il gioco prevede infatti l’acquisto di un kit comprensivo di cestino, orecchie da coniglietto, la raccolta di cinque uova con relative sorpese e, per finire in bellezza e con le giuste emozioni, l’incontro con il Granconiglio e la baby dance. Una rassegna da non perdere per gli amanti del buon cibo, e soprattutto delle specialità toscane, all’insegna del divertimento che coinvolgerà anche i più piccoli.