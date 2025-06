Bus notturno in Darsena, ecco ‘Viareggio by Night’ per spostarsi in sicurezza

Viareggio, 14 giugno 2025 – L’estate imminente porta in dote una nuova opportunità per chi vuol vivere la movida in modo sicuro. Dalla prossima settimana prende servizio ’Viareggio by Night’, linea urbana notturna che permetterà di raggiungere i locali della Darsena decongestionando il traffico e aumentando in modo esponenziale la sicurezza su strada.

Tra l’altro, con un occhio all’ambiente, che non guasta mai: per andare dalla stazione in Darsena, con l’auto si immettono in atmosfera circa 600 grammi di CO2; col bus 303, poco più della metà. Inoltre, la nuova linea notturna viareggina si collegherà, tramite la fermata di piazza d’Azeglio, con il ’Lungomare by Night’, l’autobus di 18 metri che batte tutta la costa, da Torre del Lago a Marina di Carrara, e per il quale soltanto l’anno scorso sono stati staccati 17mila biglietti.

La nuova linea sarà attivata venerdì prossimo e sarà replicata il 21, 22, 27, 28 e 29 giugno. Dopodiché, resterà in funzione senza soluzione di continuità per tutto luglio e agosto, e a settembre nelle giornate del 5, 6 e 7. Saranno previste corse ogni ora a partire dalle 20,50 e fino alle 3,50 del mattino.

Il costo, ancora da determinare, dovrebbe aggirarsi tra i tre euro e i tre euro e mezzo: si potrà pagare direttamente a bordo, sia in contanti, sia tramite Tip Tap, il pagamento contactless con carte Visa, Mastercard e American Express. Inoltre, come detto, in piazza d’Azeglio sarà possibile ’cambiare’ con la linea ’Lungomare by Night’, attivo dalle 19 alle 6 del mattino.

“Ringrazio il sindaco Del Ghingaro e l’amministrazione per aver deciso di partecipare attivamente, assieme alla nostra azienda, a questa scommessa in nome della sostenibilità – spiega Simone Lusini, direttore del dipartimento nord di Autolinee Toscane –; con i nostri servizi bus è possibile raggiungere tutte le mete più suggestive dal punto di vista ambientale, culturale e architettonico di cui sono ricche Viareggio e la Versilia in maniera semplice, sicura, economica e ambientalmente corretta. Basti pensare che lo stesso viaggio, fatto con un nostro bus, riduce della metà le emissioni di CO2 rispetto all’auto privata.

Proprio per questa ragione, dobbiamo far scoprire a più persone possibile, residenti e turisti, le tantissime opportunità offerte dal nostro servizio e questa alleanza con Viareggio va proprio in questa direzione: aumentare i clienti dei bus e ridurre così l’occupazione delle nostre città da parte di auto private. Anche perché, in base ai sondaggi che conduciamo, sappiamo che il livello di soddisfazione per chi usa gli autobus è molto alto”.

In questa prima fase sperimentale, i costi per l’utenza saranno leggermente più alti rispetto al target finale: “Dobbiamo rientrare deI costi di gestione – spiega ancora Lusini –; oltre all’autista, in questo ’anno zero’ sul bus avremo un’altra persona addetta alla gestione dei passeggeri. Nei prossimi anni contiamo di rivedere sia i costi di gestione, sia la possibilità di integrare i biglietti per le due linee notturne”. Al momento non sono previsti carnet o abbonamenti, ma è un’ipotesi aperta, anche in virtù del potenziamento digitale di Autolinee Toscane che ha lanciato la prima app europea per il trasporto su gomma in cui, assieme al travel plan, vengono selezionati gli appositi titoli di viaggio.

Sul fronte dell’utenza, e cioè soprattutto giovani (e giovanissimi), la possibilità di vivere le notti della costa in modo sicuro piace e non poco. Tanto che quest’anno l’ufficio scolastico di Lucca e Massa-Carrara ha divulgato una circolare a tutti gli studenti e alle loro famiglie per diffondere la conoscenza di questo servizio. “Abbiamo deciso di promuovere nelle scuole, come informativa, le iniziative messe a punto in collaborazione con Autolinee Toscane – spiega la dirigente Marta Castagna – mediante circolari informative rivolte agli studenti delle province di Lucca e Massa-Carrara.

L’iniziativa, nello specifico, promuove inoltre la possibilità per tutti i giovani, in particolare studenti, di spostarsi in sicurezza e anche di viaggiare sicuri durante la notte, nel rispetto del divertimento e dello svago sicuro. In questo contesto si colloca una collaborazione sempre maggiore con Autolinee Toscane, al fine di agevolare gli spostamenti degli studenti e cercando di fare da filtro per le esigenze che gli utenti hanno nell’utilizzo die mezzi di trasporto urbano ed extraurbano nella quotidianità”.

