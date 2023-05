Bus: deviazioni per linee urbane ed extra Chiusa piazza Mazzini, ecco cosa cambia

Passa il Giro d’Italia e cambiano i percorsi dei bus urbani e extraurbani di Autolinee Toscane il 14 e 15 maggio con la chiusura di piazza Mazzini e via Mazzini. Linea 27 Brentino Piazza d’Azeglio e Linea 33 Cimiteri: regolare fino in via Vespucci all’intersezione con la via Buonarroti, poi via Foscolo, via Machiavelli, viale Manin, poi regolare. Linea 31 Piazza D’Azeglio - Torre le Lago e Linea E26 Massarosa Viareggio Ospedale Fiumetto Pietrasanta e Corsa delle 7.45 Linea E29 Piazza D’Azeglio Itis: regolare fino in viale Manin, poi via Machiavelli, via Foscolo, via Mazzini, poi regolare. Linea E1 Viareggio Forte dei Marmi e Linea E25 Pisa Torre del Lago Viareggio Pietrasanta e Corsa delle 7.40 Linea E1 Piazza D’Azeglio Magistrali e Corsa delle 13.05 linea E26 Piazza D’Azeglio Pietrasanta: regolare fino in viale Manin, poi via Machiavelli, via Foscolo, via Buonarroti, via Vespucci, poi regolare. Corsa delle 7:20 Linea E26 Pietrasanta Viareggio e Corsa delle 7:20 Linea E26 Pietrasanta Viareggio e Linea E1 Forte dei Marmi Viareggio: regolare fino in viale Carducci, poi via Vespucci, via Buonarroti, via Foscolo, e piazza D’Azeglio. Corsa delle 6:20 Linea E1 Forte dei Marmi Viareggio: regolare fino in viale Carducci all’intersezione con la via Vespucci, poi via Buonarroti, via Mazzini dove riprende percorso regolare. Linea E25 Pietrasanta Viareggio Torre del Lago Pisa regolare fino in viale Carducci all’intersezione con via Vespucci, via Buonarroti, Foscolo,via Machiavelli, viale Manin, piazza d’Azeglio, poi regolare.