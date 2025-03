Burlamacco ora cammina sulle sue gambe

Carnevale muore, viva il Carnevale". L’edizione 2025 va agli archivi con incassi record. Come era accaduto nel ’24, nel ’23 e prima ancora, fatta eccezione, ovviamente, per il periodo del Covid. Insomma se tre indizi fanno una prova, dai numeri che sono stati resi pubblici due giorni fa, si capisce che la Fondazione Carnevale ha lavorato davvero bene. E lo ha fatto in questi quasi dieci anni di gestione Marialina Marcucci, nel coso dei quali – anche qui lo dicono i numeri – le presenze al corso sono quasi raddoppiate. E i numeri possono non piacere, siamo d’accorso; ma non mentono. Nel bene e nel male.