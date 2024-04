Boom dell’artigianato. Una fiera sperimentale

Il Comune punta sull’artigianato per rilanciare il centro storico del capoluogo. Un aiuto in questo senso arriva dall’associazione ‘Leonardo da Vinci’, che a inizio mese ha inviato all’ente una proposta per l’organizzazione di una Fiera promozionale specializzata proprio nell’artigianato, da tenersi il terzo sabato di ogni mese nel centro storico. Tra l’altro, la ‘Leonardo da Vinci’ ha specificato che i ricavati dell’iniziativa daranno devoluti a un’associazione umanitaria denominata ‘Solidarietà nel mondo’. Il Comune, dal canto suo, ha colto la palla al balzo, nella speranza che l’iniziativa richiami l’interesse di cittadini e turisti con l’obiettivo di promuovere e rilanciare il tessuto economico e commerciale del centro.

Per favorire i propri scopi, l’ente ha deciso di applicare ai partecipanti alla fiera promozionale la riduzione dell’80 per cento del canone per l’occupazione di spazi pubblici. Adesso si tratta di organizzare questa ‘fiera sperimentale dell’artigianato’, individuando con chiarezza le date, la location e gli spazi: ad occuparsene non sarà il Comune, ma un soggetto esterno con cui l’ente stipulerà un’apposita convenzione.