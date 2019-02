Viareggio, 15 febbraio 2019 - Due forti boati, che qualcuno ha scambiato per un terremoto, sono stati sentiti, intorno alle 11 in Versilia, e in particolare nelle zone di Camaiore e Massarosa. Secondo quanto riportato sui social, in particolare su facebook, i vetri delle finestre di alcune abitazioni avrebbero anche «tremato leggermente».

In realtà, dopo il controllo con l'Ingv (l'Istituto di geofisica e vulcanologia) che in quegli orari non ha registrato scosse di terremoto, è stata l'Aeronautica Militare a spiegare quanto successo. Due Eurofighter, della base di Grosseto, in esercitazione 'autorizzata' sono passati sulla zona ma, assicura la stessa Aeronautica, non erano in modalità 'supersonica'.