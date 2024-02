Beppe Domenici. La grande mostra tra sogno e realtà

Si inaugura sabato al Forte Leopoldo I alle 17 la mostra “La Materia ai propri sogni”, organizzata dall’assessorato alla cultura con Villa Bertelli, dedicata al centenario della nascita di Beppe Domenici (nella foto) uno dei più eclettici artisti toscani del secondo dopoguerra. Visite da domenica fino al 28 aprile, ingresso libero. Orari martedì e giovedì 16 - 19, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 10 - 13 e 16 - 19 incluso i festivi. A cura di Claudia Baldi storica d’arte pone l’attenzione sulla produzione ceramica dell’artista. L’artista ha intrattenuto con Forte dei Marmi un legame dal 1948 quando partecipò alla mostra nazionale di pittura e scultura Gran Premio Forte dei Marmi. Molte occasioni unirono l’estro di Domenici a luoghi e uomini del territorio con opere in ceramica alcune presenti in contesti privati della zona. Nasce a Viareggio il 5 aprile del 1924 frequenta l’Accademia delle Belle Arti a Firenze e la facoltà di architettura. Si cimenta con diversi linguaggi e forme espressive : dal bronzo, al marmo e resine, cartapesta e plastiche, dal design alla pittura, dalla realizzazione di scenografie alla produzione di opere in ceramica. Pittore, scultore, mago della cartapesta in carnevali in Italia e all’estero, caricaturista, è designer per l’ “Hipocampo” di Caracas in Venezuela; incisore, artigiano. Da scenografo si ricordano le collaborazioni con il Circo Orfei e il Circo Togni. La realizzazione di effetti speciali per un mostro animato per la Filmar, usato in “Goliath contro i giganti”. Da ceramista si ricordano la produzione di opere per i magazzini Macy’s di New York e la fontana Le Quattro Stagioni” sul lungo mare di Viareggio.