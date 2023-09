Battaglia giudiziaria per il padel Il Comune si oppone al ricorso

La “battaglia“ giudiziaria sul centro sportivo che sta nascendo a Focette è destinata a proseguire. Nessuna transazione, quindi, in seguito al ricorso al Tar presentato da una decina di persone a causa del capannone che secondo loro è troppo vicino alle case e così alto da tappare per sempre la visuale delle Apuane. Nei giorni scorsi la giunta ha deciso infatti, con apposita delibera, di resistere in giudizio e di affidare la propria difesa all’avvocato del Comune Marco Orzalesi. Il ricorso, che ha come bersaglio il ministero della cultura, la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio e la società “Sentinel group“, che sta realizzando l’impianto polivalente tra via Cavour e l’Aurelia, fa leva sul fatto sia che l’intervento non avrebbe tenuto conto né delle case esistenti né delle villette in arrivo sul lato mare, sia sul presunto mancato rispetto del vincolo paesaggistico visto che la zona si trova a meno di un chilometro dal mare.