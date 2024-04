Battaglia contro le zanzare: "I cittadini devono contribuire"

Inizia la battaglia stagionale contro le zanzare. Il progetto “Alleati contro le zanzare” avvia in questo mese le azioni di monitoraggio che lasceranno il posto ai trattamenti di disinfestazione da maggio a settembre. A eseguire le operazioni sarà la società Synema sas di Puccioni David & C. di Capannori. "Anche quest’anno intendiamo intervenire in maniera decisa su questo fronte – spiega Michele Silicani, assessore all’ambiente – trattandosi di un problema rilevante sia per la copiosa proliferazione di zanzare, sia per mantenere alta la guardia dinanzi ai nuovi pericoli derivanti da questi fastidiosi insetti, talvolta legati alla trasmissione di malattie come la febbre Dengue, causati proprio dalla puntura di una zanzara infetta. Fermo restando che al momento non esiste alcun problema di questo tipo sul nostro territorio, intendiamo comunque mantenere alta la sorveglianza". Con l’aumento delle temperature partono dunque le azioni di contrasto a questo fenomeno, consistenti in interventi di monitoraggio attraverso ovitrappole per conoscere l’andamento stagionale della zanzara tigre e con trappole per zanzare adulte così da verificare l’eventuale presenza di altre specie. Il report analitico rappresenterà un utile strumento per conoscere la situazione e adottare le misure necessarie. Assieme agli interventi del Comune su aree pubbliche, sarà determinante la collaborazione della cittadinanza destinataria di una campagna informativa, mediante supporto tecnico di esperti in caso di particolari segnalazioni, incontri pubblici, sensibilizzazione nelle scuole, distribuzione di materiale informativo, diffusione di indicazioni comportamentali sui vari canali comunicativi. "Un programma di contrasto ben strutturato - conclude Silicani - sul quale chiedo la massima attenzione e collaborazione da parte dei cittadini, mettendo in atto quelle buone pratiche che possono concorrere alla riduzione di questi fastidiosi insetti. Le raccomandazioni sono sempre le stesse, a partire dall’invito a rimuovere quei recipienti di acqua stagnante, ambienti privilegiati per la deposizione delle uova e lo sviluppo di larve".

Fra.Na.