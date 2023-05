Bandiera blu per la Versilia Premiati i comuni costieri Soddisfazione unanime

Tutta la Versilia anche stavolta fa l’en plein e si tinge di blu e si prepara ad issare l’ambito vessillo che da ormai 37 anni la ong danese Foundation for environmental education (Fee) assegna ai comuni rivieraschi e agli approdi turistici sulla base della qualità delle acque e dei servizi. La tradizionale cerimonia si è svolta ieri mattina alla sede centrale del Cnr di Roma, con la Bandiera Blu che complessivamente ha interessato 226 comuni (16 in più rispetto all’anno scorso, di cui 19 toscani (uno in più rispetto al 2022). Con la Versilia, dicevamo, che ha risposto “presente“ grazie al riconoscimento ottenuto da tutti e quattro i comuni costieri di Viareggio, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Si tratta di un premio che la Fee riconosce non solo per la qualità delle acque ma anche per altri parametri quali gestione dei rifiuti, educazione, certificazione, informazione e una serie di criteri flessibili legati alla cura ambientale.

Partendo da Viareggio, la città di Burlamacco ha ottenuto la Bandiera Blu per 26 volte di fila. "Siamo orgogliosi di questo risultato: il processo di valutazione è complesso – dice l’assessore al turismo Alessandro Meciani, presente ieri a Roma – e il lavoro della commissione di valutazione è attento e minuzioso. Vengono considerati molti parametri e siamo fieri di poter dire che la nostra città non solo li rispetta tutti ma, anzi, è in molti casi nei primi posti. Quanto alle presenze turistiche, per l’estate abbiamo segnali positivi: Viareggio e la Versilia sono tra le mete più ambite e ricercate. La Bandiera Blu è un ulteriore riconoscimento e dobbiamo esserne all’altezza lavorando per garantire standard elevati a cittadini e turisti, porsi obiettivi sempre maggiori ed essere un esempio virtuoso di comunità". Esulta anche Pietrasanta, con l’amministrazione comunale soddisfatta "per questo riconoscimento – scrivono – che certifica l’eccellenza di tutto il sistema-mare di Pietrasanta: un plauso agli operatori turistici della costa, in particolare, che ne sono attori e garanti". Festa grande pure a Forte dei Marmi, dove il vessillo sventolerà per la 33a volta su 37 edizioni: quasi un record. In rappresentanza del Comune c’era il presidente del consiglio comunale Michele Pellegrini. "Il nostro – dice – è uno dei comuni più longevi di Italia ad aver ottenuto ininterrottamente, dal 1990 in poi, questo riconoscimento. Il vessillo blu conferma anche la particolare attenzione alle politiche ambientali. E proprio mentre veniva consegnata la Bandiera Blu sono arrivati i risultati, dall’esito positivo, dei prelievi effettuati da Arpat nelle tre stazioni, ossia la colonia marina del comune di Seravezza, la zona centrale di Forte e in corrispondenza della spiaggia attrezzata di Levante. Una partenza con il vento in poppa in vista della vicina stagione turistica".