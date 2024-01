Bandi e concorsi. Recruiting day

GEAL A LUCCA ASSUME

Tre nuove offerte di lavoro in ambito PNRR presso GEAL SpA. Gli avvisi di selezione 01/2024, 02/2024 e 03/2024 sono rivolti a: Laureati almeno triennali in ingegneria; Laureati almeno triennali in economia;

Laureati magistrali in architettura; Diplomati geometri con esperienza biennale; Diplomati ragionieri con esperienza biennale. La scadenza delle domande è prevista per il 01/02/2024 alle ore 23:59.

Di seguito il collegamento diretto al sito web di Geal SpA: https://www.geal-lucca.it/lavora-con-noi/

RECRUITING DAY AL GRUPPO MY MAITO FORTE DEI MARMI

Il 23 gennaio dalle 10 alle 15 recruiting day al Maitò di Forte dei Marmi. I profili ricercati sono davvero diversificati: maitre di sala, chef de rang e commis de rang, hostess/cassiera, barman/barwoman e commis de bar, responsabile bar, capopartita e commis di cucina, commis di pasticceria, pizzaiolo, bagnino

addetto/a alle pulizie-lavapiatti, magazziniere. Si richiede la disponibilità a lavorare su turni e nei weekend. Per i ruoli a contatto con il pubblico è richiesta una conoscenza fluente della lingua inglese.

Per poter partecipare è necessaria la prenotazione allo 0584 1786241 o inviando il curriculum a [email protected].

RECRUITING DAY UNA HOTEL VERSILIA

Il Gruppo Una è alla ricerca di numerose figure tra cuochi, camerieri e receptionist che possano inserirsi nel team della struttura presente a Lido di Camaiore e Forte dei Marmi durante la prossima stagione. Appuntamento il 24 gennaio dalle 10 alle 15 al Versilia Lido-Una Esperienze sul viale Bernardini. Necessario registrarsi alle selezione tramite il sito.