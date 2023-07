Bambini fanno il bagno nella fontana, ironia e polemica a Viareggio

Viareggio, 13 luglio 2023 – Sta facendo il giro dei social a Viareggio una foto di tre bambini che sotto lo sguardo di due adulti – forse i genitori – fanno il bagno in una fontana pubblica della Passeggiata per combattere il caldo torrido.

Lo scatto ha fatto il giro del web e raccolto sia commenti ironici, come ad esempio “è stata riaperta la piscina comunale a Viareggio” in riferimento al fatto che la struttura è chiusa ormai da anni, sia invece di polemica.

C’è chi attacca i due adulti presenti perché non solo non dicono nulla ai tre bambini ma perché anche loro immergono i piedi nella vasca della fontana come se nulla fosse. Quando a pochissimi metri di distanza c’è il mare.