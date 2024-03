Bagarre in consiglio: "Seduta tirata per le lunghe per avere il giorno libero"

Sono le 23.45, il consiglio comnunale sta andando per le lunghe. A un certo punto, dai banchi della maggioranza, le consigliere del Pd Agnese Marchetti e Francesca Bianchini scambiano alcune parole con il presidente (anche lui del Pd) Riccardo Brocchini. La conversazione viene ricostruita dalla consigliera di Per Massarosa Marzia Lucchesi: "Hanno chiesto che il consiglio si protraesse oltre la mezzanotte per godere del giorno libero retribuito – scrive –; visto che il segretario comunale era febbricitante, il presidente ha comunicato che la mozione all’ordine del giorno sarebbe stata discussa il 4 aprile. A quel punto si sono alzate alte le proteste della consigliera del Pd Marchetti, sostenuta da Bianchini, perché così facendo lei non avrebbe potuto godere del giorno libero previsto per i dipendenti del pubblico impiego, e che sarebbe scattato a mezzanotte e un minuto. Pubblico impiego reso sempre più inviso ai cittadini proprio per comportamenti come questo".

Il presidente del consiglio Brocchini preferisce soprassedere sulla vicenda. Mentre Marchetti presenta due punti in propria difesa: "Non ho detto nulla che fosse contro la legge, anzi – spiega –, il riposo è un diritto sia per i dipendenti pubblici che privati, previsto proprio perché si possa esercitare la propria funzione. Altrimenti dovremmo lasciare la politica a ricchi, pensionati e a chi vive di rendita. Inoltre, all’ordine del giorno c’era una mozione su un tema pressante e sentito come quello del fotovoltaico a Piano di Mommio: in questi casi, è giusto che il consiglio si fermi a dibattere. Anche a costo di fare le tre".

