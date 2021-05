Viareggio, 22 maggio 2021 - Migliaia di commenti postati in meno di un'ora. Il sindaco di Viareggio (Lucca) Giorgio Del Ghingaro ha subito un attacco dei no vax alla sua pagina Facebook ed al suo profilo personale di sindaco.

Del Ghingaro, ricordiamolo, "il 19 maggio ha dichiarato pubblicamente di aver ricevuto la prima dose di vaccino, postando una foto scattata in un momento di riposo accompagnata da un commento ironico a sdrammatizzare i malesseri dovuti alla somministrazione". Una nota del Comune versiliese spiega che «nella tarda serata di ieri gli account social del sindaco sono stati presi d'assalto da migliaia di commenti postati da altrettanti utenti, non è chiaro se legati a persone fisiche o boot, alcuni con profilo aperto altri con identità nascosta». Quanto accaduto verrà segnalato alla polizia postale. In totale, sono state contate «oltre 7mila notifiche in meno di un'ora, nei quali si inneggia alla libertà di scelta sul vaccino, sottolineando una non meglio precisata violazione del diritto al consenso alle terapie tramite il ricatto per quello che viene definito 'nazismo sanitariò». Non mancano neppure «immagini di bimbi dietro le sbarre della segregazione sanitaria, svastiche e non solo». Una vicenda inquietante. «Non so se quanto accaduto dipenda dai post che faccio, ovviamente a favore dei vaccini, del fatto che mi sono vaccinato lunedì scorso, o anche dai ruoli che rivesto nella sanità Toscana - commenta Del Ghingaro. Che aggiunge: «Penso che i contenuti deliranti come quelli che ho letto tra ieri sera e questa mattina sotto ai miei post si commentino da soli». «C'è solo una cosa che possiamo fare per uscire da quest'incubo di pandemia: il vaccino. Quindi non crediamo alle novelle: vacciniamoci».