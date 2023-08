Assegnazione case Erp Stilata la graduatoria

In città l’emergenza abitativa continua ad essere molto diffusa, come dimostrano i dati relativi all’ultimo bando per l’assegnazione di un alloggio Erp. Il resoconto fornito dagli uffici comunali parla di ben 118 domande, con 98 famiglie ammesse e inserite in graduatoria – pubblicata sul sito del Comune – e le altre 20 escluse. Quest’ultime, come da regolamento, avranno trenta giorni di tempo per presentare un eventuale ricorso, con la scadenza fissata il 20 settembre. Il bando era stato deliberato dalla giunta lo scorso 10 marzo e aveva, infatti, l’obiettivo di formare una nuova graduatoria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all’interno del territorio comunale. Bando che era stato poi emesso il 23 marzo con l’arrivo delle 118 domande. Una volta scaduti i termini per i ricorsi e fatte tutte le opportune verifiche, la graduatoria attuale decadrà contestualmente alla pubblicazione della nuova graduatoria, che avrà validità quadriennale. Info su www.comune.pietrasanta.lu.it

d.m.