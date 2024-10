Aspettando Carnevale. Presentati i bozzetti. Spazio a satira e ironia nelle dieci costruzioni

Presentati i bozzetti di carri e mascherate che si contenderanno il gradino più alto del podio al prossimo Carnevale di Pietrasanta, in programma il 9, 16 e 23 febbraio 2025 (data di riserva 2 marzo) sul tradizionale “anello” cittadino piazza Matteotti-Provinciale Vallecchia-viale San Francesco-viale Marconi.

Questa la “griglia” delle dieci contrade, elencate in rigoroso ordine alfabetico aspettando i sorteggi che definiranno l’ordine di sfilata. L’Africa Macelli si presenta con “Orientalis Karna...val” (carro) e la mascherata “Gran Bazar”; “Medusa: oltre l’incantesimo” è il binomio carro-mascherata degli Antichi Feudi e “Yellow submarine, il viaggio per la felicità” quello della Brancagliana; Il Tiglio/La Beca porta il “Crazy pizza al Carnevale”; “Dalla Collina si vede il mare” è la proposta della Collina. Ancora: La Lanterna presenta “Il volo dell’immaginazione mascherata” (carro) e “Apri le ali… e vola” (corteo in maschera); per la Marina “Shoppa con un clikke” (carro) e “Cori ragazzo, cori” (mascherata); “Fire dreams… ritorno in musica al passato” è l’idea del Pollino-Traversagna; “Non una di meno” il messaggio di Pontestrada e, infine, da Strettoia “Aleniamoci ad amare” (carro) con il corteo di maschere “Strettoterrestri in arrivo!”.

Parte quindi la “caccia” ai detentori dei trofei 2024, la contrada Brancagliana (premio “Frido Graziani” per il miglior carro allegorico) e Strettoia (vincitrice fra le mascherate). Come da tradizione, i tre corsi del Carnevale saranno preceduti dalla Festa della Canzonetta e delle scenette del teatro dialettale (30 e 31 gennaio, 1° e 2 febbraio) al teatro comunale “Galeotti” e seguiti dal Torneo di calcio delle contrade, allo stadio “XIX Settembre”, dal 19 maggio al 27 giugno che chiuderà il palinsesto carnevalesco targato 2025.