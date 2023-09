Asfalto in due strade. Cantieri di notte

Cantieri in orario notturno per limitare al massimo i disagi al traffico. È quanto ha disposto la polizia municipale per consentire i lavori di asfaltatura in via Unità d’Italia e via Tonfano da domani a mercoledì. I provvedimenti di viabilità saranno validi domani e martedì dalle 20 alle 24 e martedì e mercoledì dalle 24 alle 6: in via Unità d’Italia senso unico alternato all’incrocio con via Tonfano, e in via Tonfano divieto di transito dall’incrocio con via Unità d’Italia (ambo i lati) fino all’incrocio con via del

Sale-via Ficalucci e via Serraglio-via Torretta. Accesso consentito ai soli residenti e domiciliati.