"Artista diVino" per valorizzare il territorio

Partito il concorso di pittura "Artista diVino" organizzato dall’associazione Promo-Terr e dalla Tenuta Mariani (nella foto di repertorio) per artisti italiani e stranieri. Lo scopo del concorso è promuovere il binomio arte e vino valorizzando gli artisti e le opere insieme al bere consapevole e a far conoscere il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del territorio insieme al rapporto del mondo enologico con la cultura. Il tema del concorso è ampio oltre al vino, comprende la natura del territorio versiliese, una terra tra lago, spiaggia e campagna. Tra le opere inviate in digitale gli organizzatori ne selezioneranno venti entro il 26 aprile lasciando altre dieci al giudizio di un voto popolare a maggio.