Arte e solidarietà. A Villa Bertelli arriva Pinocchio

Venerdì alle 17 nel Giardino di Villa Bertelli arriva un evento letterario che diventa anche una pagina di beneficenza e solidarietà: la presentazione di "Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi il libro giocattolo a fumetti di Carlo Alberto Vanalesta", dialoga con l’autore il presidente di Colors For Peace Antonio Giannelli. E’ gradita la prenotazione al numero 0584 787251. Il volume è illustrato dal maestro vetraio Carlo Alberto Vanalesta, un artista che ha realizzato opere di grande pregio e che ha fatto dell’arte la sua forma di espressione. E in questo libro utilizza la fantasia per celebrare, in una fiaba adatta per tutta la famiglia, anche il territorio, perché colloca fantasiosamente l’incontro fra il gatto e la volpe e Pinocchio davanti alla fontanella della piazza del Fortino. E’ nella celebre piazza versiliese che il burattino mostra le cinque monete d’oro, donate da Mangiafuoco. L’evento è patrocinato da Colors for Peace e parte del ricavato sarà devoluto alle associazioni che si occupano dei bambini con problemi neurologici. "Abbiamo patrocinato questo libro – spiega Antonio Giannelli – perché è una realizzazione di un artista, Carlo Alberto Vanalesta che ha fatto dell’arte la sua vita e la sua forma espressiva. E’ un libro adatto ai bambini nella fascia di età che si inserisce negli impegni della associazione. Il Pinocchio di Collodi è una favola educativa per il messaggio che racconta: Pinocchio è un bambino che sembra smarrire la buona strada, ma poi la ritrova. Siamo onorati di questo patrocinio per il valore di Carlo Alberto Vanalesta. La recensione è del governatore Eugenio Giani (nella foto)".

maria nudi