Arte e inclusione. La fiaba etica con le marionette

VIAREGGIO

Oggi e domani la sala Principino Eventi (spettacoli alle 15 e 17.30; info. al 347.0002029; teatrodeiburattini.it) ospita il Teatro Umbro dei Burattini con il nuovo spettacolo “Il Piccolo Principe. Viaggio tra i pianeti”. Una storia eterna ma nella rivisitazione della favola proposta dal Teatro Umbro dei Burattini l’aviatore ideato da Antoine de Saint-Exupéry insegna ai più piccoli il valore dell’amicizia e del rispetto per l’altro, i principi dell’inclusione e la capacità di ritrovare il bambino che nascosto in ognuno di noi. Sarà l’antica arte dei burattini a presentare la storia in chiave moderna con uno spettacolo di 75 minuti che ha ottenuto ottimi riscontri di spettatori. Al Piccolo Principe, portato sul grande schermo dalla pellicola di Mark Osborne del 2015, il compito di veicolare un messaggio contro il bullismo e a favore dell’integrazione sociale, tema sempre più attuale e di primaria importanza anche tra le fasce più giovani e indifese ed esposte a pericoli sia sul web il cyberbullismo che negli ambienti di socializzazione. Lo spettacolo ha il patrocinio del Comune e della Regione Toscana. I burattini, di grandi dimensioni, utilizzati dalla compagnia umbra sono in legno e dipinti a mano, delle opere d’arte realizzate da un anziano artigiano torinese. Le musiche dello spettacolo, originali, sono composte da Giuliano Ciabatta in arte “Paco”, musicista e compositore, con all’attivo prestigiose collaborazioni con artisti di livello nazionale. Una fra tutte quella con Lucio Dalla. Il Teatro Umbro dei Burattini, diretto da Andrea Bertinelli ( foto ) e Vioris Sciolan ha alle spalle migliaia di spettacoli in tutta la penisola.