Arriva Chanel con un temporary store nella bellissima Villa Volpi

A pochi giorni dall’apertura della villa-boutique di Dior, ecco un’altra maison pronta ad allestire una dimora storica. A Villa Volpi in via Carducci sono in atto interventi di sistemazione degli ambienti e – secondo i bene informati – sarà presto anch’essa elegante punto vendita (di dimensioni ancora più maestose) nientemeno che di Chanel. Le grandi griffe si rincorrono e Forte dei Marmi diventa piazza ghiotta per avere una vetrina sul mare. Preludio per vedere presto anche l’arrivo di Hermes, l’unico marchio di target ’extra’ ancora assente nel paradiso versiliese dello shopping. La permanenza di Chanel non sarà comunque stabile: a Villa Volpi infatti dovrebbe aprire un pop up store cioè una realtà temporary pronta a conquistare alla grande la clientela estiva e a sbilanciare notevolmente quello che era l’equilibrio di concentrazione del passeggio commercialmente più ’interessante’. Il sapore della dimora ottocentesca è arcinoto: qui soggiornò infatti anche Vittoria Manzoni, figlia di Alessandro Manzoni. L’immobile di 800 metri quadrati distribuiti su tre piani è di proprietà di Gabriele Volpi, uno degli uomini più ricchi al mondo che ha acquistato e ristrutturato nel 2015 quella che era l’ex depandance dell’hotel Tirreno. Imprenditore e dirigente sportivo italiano naturalizzato nigeriano con interessi nella logistica petrolifera, nello sport, Volpi è proprietario della Pro Recco Waterpolo 1913 e dell’Arzachena, nella finanza è stato il secondo azionista di Banca Carige in diverse operazioni immobiliari. Avendo un patrimonio personale stimato in circa 3 miliardi di euro, risulta essere al fisco uno degli italiani più ricchi all’estero e l’italiano più ricco d’Africa. Adesso quella sua bellissima dimora di colore chiaro potrebbe essere destinata a diventare un’altra luxury boutique dall’incantevole sapore salottiero.

Fra.Na.