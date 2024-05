Armonie d’amore. La scuola Motto omaggia Puccini

È “Armonie d’amore: il mondo femminile in Puccini“ il titolo dello spettacolo che si terrà venerdì, alle 18.30, al Teatro Jenco. Un concerto organizzato dalla scuola seconda di primo grado “Raffaello Motto“, che unirà docenti e alunni in un’orchestra di magia e suoni in onore del Maestro Puccini, in occasione del centenario della sua scomparsa. Uno spettacolo volto a far scoprire ai ragazzi la magia dell’opera lirica che rappresenta il culmine di un percorso ricco e coinvolgente, attraverso laboratori di scrittura creativa e recitazione, scenografia, canto corale e prove orchestrali, grazie a i quali gli studenti hanno potuto conoscere ed esplorare il mondo dell’opera, imparando ad esprimere la propria creatività e lavorare insieme in un clima di collaborazione e divertimento. Un’iniziativa resa possibile non solo dalla dirigente scolastica Barbara Caterini e al Vicario Michele Notarangelo, ma anche a tutti gli ex alunni che hanno lavorato con entusiasmo per far sì che prendesse vita, e a tutti i docenti e curatori del progetto che hanno contribuito con passione e dedizione.

Durante il concerto i giovani musicisti dell’orchestra della scuola, nata grazie ai percorsi pomeridiani di chitarra, flauto traverso, pianoforte e violino, eseguiranno alcuni dei brani più celebri di Giacomo Puccini.

Il biglietto d’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, da richiedere tramite mail all’indirizzo [email protected], indicando nominativo e numero di biglietti richiesti.