Approvata la variazione di bilancio. Più risorse per gli alloggi popolari

Più risorse nell’immediato destinate alle case popolari e nel prossimo triennio nessun balzello per le tasse pagate dai cittadini. Sono questi i punti salienti della variazione di bilancio approvata giovedì sera in consiglio comunale. Il primo passaggio ha riguardato il bilancio di previsione 2024-2026, "che conferma l’impegno concreto della nostra amministrazione – ha spiegato il sindaco Alberto Giovannetti – su questioni di primissimo impatto sociale, come la casa. Saranno infatti stanziati 150 mila euro di risorse dell’ente dedicate ai ripristini di alloggi Erp di risulta, per poi procedere alla loro riassegnazione. Ma penso anche sulla sicurezza del territorio e il suo costante monitoraggio, rafforzato grazie ai fondi ottenuti dal bando aperto dalla Regione e con i quali potenzieremo la rete radio e le attrezzature informatiche del Centro operativo comunale di piazza Matteotti".

Il voto della sola maggioranza (4 contari e un’astensione dai banchi della minoranza) ha consentito invece di ratificare le variazioni al bilancio di previsione 2024-2026 e il pagamento delle spese di lite in esecuzione di una sentenza del Tar. Ultimo punto in discussione, la presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (Dup) e il bilancio di previsione 2025-2027. "I cardini del nostro bilancio per il prossimo triennio – ha detto il vice sindaco e assessore al bilancio Francesca Bresciani – sono zero aumenti della pressione fiscale, riduzione del debito pro capite, sostegno al welfare e razionalizzazione delle spese legate ai consumi energetici. Un bilancio che si attesta su un livello di entrate correnti pari a circa 38 milioni di euro, il 66% dei quali di orgine tributaria, il 5% da trasferimenti correnti e la parte restante di provenienza extra tributaria, ad esempio da canoni e sanzioni. La situazione debitoria residua, invece, è di circa 4 milioni di euro, tutti con cassa depositi e prestiti per finanziamenti a tasso fisso d’interesse".

Inalternate, infine, le linee di azione strategica: digitalizzazione, servizi al cittadino, servizi finanziari e risorse umane, sicurezza e servizi al territorio e alle imprese. "Con un ringraziamento particolare agli uffici – ha voluto evidenziare ancora Bresciani – perché non solo presentiamo un prospetto di bilancio triennale solido e ben strutturato, ma possiamo farlo già il 28 novembre, in larghissimo anticipo rispetto alle usuali scadenze di legge". Il bilancio di previsione 2025-2027 sarà discusso e votato in una delle prossime sedute consiliari.