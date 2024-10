Approdo dei tender al Pontile. Progetto finanziato dallo Stato

Duecentomila euro dal Fondo unico nazionale per il turismo (Funt) per la realizzazione dell’approdo per tender di yacht e megayacht al pontile di Tonfano: la notizia dell’assegnazione è arrivata ieri in municipio ed è stata salutata con soddisfazione dal sindaco Alberto Giovannetti, titolare anche della delega al turismo, e dall’assessore a lavori pubblici e manutenzioni, Matteo Marcucci.

"Sarà una piattaforma in acciaio lunga 12 metri – ricorda proprio Marcucci – che si presenterà come un’appendice alla testa del pontile e dove potranno attraccare i tender delle grandi navi che, come da disposizioni del Codice della Navigazione, resteranno al largo. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è pronto e l’intervento è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche: la sfida è rendere l’approdo operativo per l’estate 2025 e, per questo, inizieremo subito il percorso autorizzativo necessario con la Capitaneria di Porto di Viareggio, con la quale ci siamo già confrontati prima di dare il via alla progettazione e con tutte le altre realtà da interessare".

Entusiasta il primo cittadino. "Ringrazio il ministro del turismo Daniela Santanchè e la Commissione interna di valutazione del Funt, per aver premiato la nostra idea – le sue parole – e tutti gli uffici comunali che hanno lavorato alla redazione del progetto e alla sua candidatura al bando ministeriale, per l’ottimo risultato raggiunto. Per valorizzare questa nuova “porta” turistica di Marina dovremo coinvolgere anche gli operatori che si occupano di promozione e servizi dell’accoglienza: l’obiettivo è creare condizioni di attrattività per questo segmento specifico di visitatori che fanno capo al settore nautico. L’amministrazione sarà, come sempre, attenta e operosa nel presentare ai tutti i suoi ospiti un territorio ordinato, sicuro, gradevole e con tante opportunità di intrattenimento".

Il contributo, come recita il decreto ministeriale dello scorso 25 settembre, è stato erogato (in quote differenti) anche ad altre quattro progettualità, presentate da associazioni e Comuni di diverse regioni italiane: quella della “Piccola Atene” della Versilia, dal titolo “Pietrasanta Creatività dell’Accoglienza”, oltre alle risorse per l’approdo tender include anche 104.500 euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche e cognitive ai percorsi museali del Complesso di Sant’Agostino.

