Emergenza frana a Canal d’oro. Verrà realizzato un bypass per portare le auto a valle

Meno disagi per i residenti di via Canal d’oro, tra Capriglia e Capezzano Monte, grazie all’arrivo di un bypass che consentirà ad alcuni di loro di portare le macchine a valle rispetto al punto in cui la viabilità è interrotta, dallo scorso 18 aprile, a causa della frana (nella foto) in seguito alla forte ondata di maltempo che ha colpito anche il territorio pietrasantino. I lavori per la realizzazione del bypass viario sono iniziati ieri mattina, con il tracciato che potrà essere utilizzato anche dai mezzi di soccorso in caso di emergenza. La costruzione di questa struttura, che non è un ripristino definitivo per la riapertura della viabilità ordinaria bensì un intervento provvisorio di prima necessità e sicurezza, richiederà una decina di giorni. Durante le operazioni sarà consentito il passaggio pedonale attraverso i luoghi di lavorazione solo con l’accompagnamento degli addetti della ditta esecutrice. Questo significa che le persone potrebbero dover attendere qualche minuto per far sì che i mezzi concludano l’intervento in corso in quel momento.

Iniziano nel frattempo ad emergere i primi quadri conoscitivi più completi dell’evento che ha segnato le colline versiliesi e non solo: il report elaborato dalla sala operativa integrata della Provincia, aggiornato al 24 aprile, segnala un totale di 114 criticità – di cui 109 inquadrate come frane o dissesti – che si sono aperte dal 16 aprile in poi su tutto il territorio provinciale, con un impatto importante sulla viabilità (36 le strade coinvolte) e nessuna conseguenza sull’incolumità della popolazione.

L’amministrazione comunale, in particolare, ringrazia le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, la Polizia municipale e tutto il personale dell’ente che, in turnazione su tre fasce orarie, sta presidiando 24 ore su 24 il Centro operativo comunale (Coc) di piazza Matteotti per garantire immediato supporto alla popolazione e una risposta rapida nell’interlocuzione con gli enti terzi coinvolti nella gestione dell’emergenza. Un ringraziamento speciale, da parte del sindaco Alberto Giovannetti e dell’assessore alla protezione civile Tatiana Gliori, viene rivolto alle associazioni di volontariato che fin da subito hanno affiancato e supportato i tecnici comunali e continuano, tuttora, a offrire un monitoraggio puntuale del territorio e un’assistenza costante agli abitanti delle zone più colpite.