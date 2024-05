Appello per il gatto. Orlando è sparito

Il gatto Orlando (affettuosamente chiamato Mao), non torna a casa da mercoledì 17 aprile. E’ scomparso in Via Provinciale, vicino Stipino: è un bengala dal bellissimo mantello maculato ed è dotato di microchip. La proprietaria Lara è disperata: chi pensa di averlo visto può chiamarla al 3470681697. "Ho lanciato un appelolo anche sui sociale – racconta – e ricevuto diverse segnalazioni da parte di più persone che voglio ringraziare per la collaborazione e il sostegno in questo periodo di sconforto".