Antica tradizione. Il tappeto di pula fatto a scuola

Continua la proficua collaborazione del liceo linguistico ‘Galileo Chini’ di Lido di Camaiore con il corrispondente istituto francese Carpentras, città da anni gemellata con il comune di Camaiore. Come nel recente passato la collaborazione ha riguardato la tradizione dei tappeti di segatura ed ha portato a realizzarne uno direttamente nel cortile del liceo di Lido di Camaiore sotto la guida di Franco Benassi, vicepresidente dell’associazione che porta avanti questa antica tradizione, vanto e orgoglio del territorio camaiorese.

Gli studenti francesi avevano preparato i disegni preliminari con tematiche in stile liberty, in omaggio proprio a Galileo Chini, mentre gli studenti del liceo linguistico hanno relazionato in francese del territorio camaiorese e dell’antica tradizione dei tappeti di segatura. Nicola Salvinimi, consigliere con delega ai gemellaggi, ha portato il saluto dell’amministrazione comunale: "Il gemellaggio con Carpentras, di cui siamo molto orgogliosi – ha detto agli studenti del liceo – va avanti da oltre 15 anni e speriamo di poter riattivare prima possibile anche gli scambi di studenti fra il Chini e i coetanei francesi. A proposito dei tappeti di segatura, una tradizione che ha da tempo varcato i confini nazionali, a settembre i nostri tappetari saranno a Carpentras per realizzare una grande opera in segatura davanti alla cattedrale".

G.A.