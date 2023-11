Antenna in via Italica. Presentata l’istanza

Un’altra antenna della telefonia mobile in via Italica che toglie il sonno ai residenti: ancora un impianto che fa discutere e che questa volta dovrebbe sorgere in un terreno privato. Dopo le polemiche innescate da quella al Campo Tori, vicina all’omonimo impianto sportivo per ragazzi, spunta un’ulteriore istanza per un altro impianto: è ovvio che tutti vogliamo che i cellulari funzionino, ma è opportuno rispettare i parametri stabiliti dalla legge. C’e’ dunque questa richiesta, depositata in Comune da un cittadino residente fuori Camaiore, per istallare una stazione mobile della Iliad lungo la via Italica al civico 123. La richiesta presentata per adesso e’ ancora al vaglio degli uffici competenti e dovrà risultare in accordo con il regolamento delle antenne sul territorio comunale a scopo di tutela della salute pubblica. Non solo: andrà attuata anche una conferenza dei servizi ad hoc tra gli enti interessati per poterne avere il disco verde e questo avverrà il 28 novembre prossimo. Molte sono le antenne sul territorio comunale tra cui alcune allo Stadio comunale, e sappiamo che vi fu una raccolta di firme contro, stessa cosa al Magazzeno e a Capezzano vicino alle scuole. In questo caso, se la posizione e i parametri risponderanno a quelli stabiliti, non vi sarà alcun problema al posizionamento.

I.P.