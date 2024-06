Anniversario dell’arma dei carabinieri. La cerimonia domani in Piazza Napoleone

Festeggerà domani il 210^ anniversario dalla sua fondazione, l’Arma dei Carabinieri italiana. La fondazione risale al 1814, quando il re Vittorio Emanuele I costituì i carabinieri reali, un corpo di militari che, oltre a contribuire alla difesa dello Stato in tempo di guerra, erano in tempo di pace "incaricati di vegliare alla conservazione della pubblica e privata sicurezza". Una duplice funzione che conservano tuttora: la difesa dello Stato come forza armata e la difesa dei cittadini, come forza di polizia. Per l’occasione, a Lucca, dove i carabinieri arrivarono nel 1860 nell’attuale Caserma di Cortile degli Svizzeri, la ricorrenza verrà celebrata in piazza Napoleone con una cerimonia, a partire dalle 10, alla presenza del Prefetto, dei vertici delle istituzioni e di oltre 100 studenti delle scuole della provincia. Uno schieramento di plotoni di rappresentanza e automezzi d’epoca dell’Arma dei carabinieri sarà presente in piazza, con un picchetto di 18 uniformi in uso dal 1916 al 1987. Al termine della cerimonia i veicoli d’epoca saranno in mostra, insieme a diverse auto e moto di ultima generazione dell’arma, fino alle 19.