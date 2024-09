Ancora sangue sulle strade. Incidente al Marco Polo. Gravissimo scooterista

Ancora sangue sulle strade delle nostra città. Ancora un incidente gravissimo che ha coinvolto uno scooterista viareggino di 81 anni. L’incidente è avvenuto poco prima delle 18 di ieri pomeriggio all’incrocio tra via Marco Polo e via Salvo d’Acquisto (il prolungamento di via Cei) nella zona dei vecchi hangar del Carnevale. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della polizia municipale, lo scooterista, che proveniva dalla via Marco Polo stava immettendosi sulla via Salvo D’Acquisto, quando lo scooter è stato centrato in pieno da un Range Rover. L’impatto è stato devastante. Lo scooter è stato letteralmente diviso in due e l’uomo sbalzato a terra. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ai primi soccorritori. La sala operativa del 118 ha mandato sul posto l’auto medica e un’ambulanza della Croce Verde. I sanitari per quasi mezz’ora hanno cercato di stabilizzare le condizioni del ferito che poi è stato trasferito a Pisa in codice rosso con l’elicottero Pegaso atterrato alla Migliarina. Il traffico è rimasto a lungo bloccato per consentire i soccorsi e i successivi rilievi della Municipale che dovrà accertare cause e responsabilità. In tanti invocano una rotatoria in questo incrocio, oggettivamente pericoloso, in quanto è problematico immettersi dalla via Marco Polo in via Salvo d’Acquisto spesso percorsa a forti velocità dai mezzi in transito.