Anche Lido sott’acqua. Viale Pistelli allagato. Accesso interdetto al pontile

Da Lido alle frazioni vento ed acqua abbondante hanno imperversato creando panico ed ansia nella comunità: chiuso il Viale Pistelli nel tratto da via Gigliotti al Fosso dell’Abate a causa della grossa mareggiata che ha invaso tutta la zona. Per tutto il giorno è rimasto chiuso l’accesso al Pontile di piazza Matteotti, che presenta allagamenti nei passi a mare laterali e diversi stabilimenti balneari hanno subito danni ad arredi e strutture. Sono stati gli alberi pero’ gli sventurati protagonisti di questo fortunale oggetto di allerta sul territorio: caduti, stramazzati al suolo ed anche su auto in sosta, per fortuna senza danni alle persone. Per strada, nel corso della nottata di ieri e della prima mattinata, sono stati rimossi a Torcigliano, dove due giorni fa invece la via di accesso era bloccata; hanno invaso la carreggiata a Pedona in via Lucchesi e via Antongiovanni e in via Fondi nel capoluogo.

A Nocchi altre piante sono cadute in via Pertini e via Verzentoli e pure in via Santa Maria, via Anticiana e via Benefizio a Santa Maria Albiano oltre che in via Marchetti alla Pieve e a Lido in via Macchia Monteggiorini. Due grosse piante hanno causato danni cadendo su auto in sosta e in transito: nello specifico, in via Carducci a Lido, nel parcheggio di via Carignoni e in via Duccini a Camaiore. La paura della gente durante la notte tra giovedì e venerdì è stata tanta facendo ricordare la bufera del 2015 per pioggia e vento. Il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci dal Centro operativo della Protezione civile allestito in via delle Muretta ha invitato i cittadini a mantenere un atteggiamento prudente.

Isabella Piaceri