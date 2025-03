Anche la Pro Focette piange Pizzul. Ospite al ’Guerino d’oro’ in Bussola

Ha destato profonda commozione anche a Focette la notizia della scomparsa di Bruno Pizzul, icona del giornalismo sportivo. Ai tempi in cui la Bussola ospitava "Il Guerino d’oro", premio legato al noto periodico "Il Guerin sportivo", Pizzul era infatti uno dei protagonisti. "È con grande dispiacere – scrive Ivano Carlesi della Pro Focette – che oggi abbiamo perso un grande amico. Amante della nostra Versilia, ho avuto il piacere di conoscerlo durante la famosa festa estiva denominata ’Il Guerino d’oro’ che si svolgeva alla Bussola di Focette. Pizzul era un grande uomo, un grande sportivo, un grande professionista. Ricordo che appena aveva l’opportunità di passare in Versilia non mancava mai di fermarsi da noi a Focette per assaporare il miglior pesce, del quale ne era un grande conoscitore, in particolare le arselle. Ai familiari di Pizzul vadano pertanto le più sentite condoglianze da parte di tutta l’associazione".