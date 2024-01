Analisi acque. Monitoraggi anche nel 2024

Continuerà costante anche per il 2024 l’analisi delle acque sorgive del Fontanaccio a Ripa e di Riomagno. Ad aggiudicarsi il bando di gara è stata la Ditta Ecol studio spa di Milano, con un importo calcolato sul biennio 2023-2024 pari a9.202,20 euro. I due punti di approvigionamento di acqua saranno tenuti quindi ancora sotto stretta osservazione per garantire la potabilità della risorsa. Il Fontanaccio è punto molto gettonato, tanto che l’amministrazione recentemente ha scelto di mettere la sosta con disco orario sulla via provinciale, così da favorire un continuo ricambio dei mezzi e consentire, a chi va a rifornirsi di acqua a quella sorgente, di trovare facilmente parcheggio. In passato l’ufficio lavori pubblici-ambiente aveva stipulato, per il biennio 2021-2022, alcuni accordi quadro per l’esecuzione di interventi, tra i quali figurava l’esecuzione delle analisi chimico fisiche e batteriologiche delle acque sorgive di Riomagno e Fontanaccio. Dal 1° agosto 2022 l’ufficio ambiente è stato inglobato all’interno del settore 2 gestione del territorio ed è stato ritenuto opportuno procedere al’ individuazione di operatori economici con in quali stipulare un nuovo accordo: è stato così indetto il bando di gara e ad aggiudicarsi l’affidamento per l’esecuzione delle analisi chimico fisiche e batteriologiche delle acque sorgive è stato proprio lo studio milanese.