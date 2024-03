Amsterdam. La città sull’acqua

Ogni anno accoglie milioni di turisti da tutto il mondo attratti dalla sua vivacità e dalla possibilità di trovare cose da fare a tutte le ore del giorno e della notte. È considerata una delle città più liberali d’Europa per essere stata la prima a legalizzare i matrimoni tra persone dello stesso sesso già nel 2001, le case di appuntamenti nel 2000 regolarmente controllate e tassate e il fumo della cannabis nei coffee-shop. Ma Amsterdam non è solo questo: è una meta che affascina anche coloro che non vanno alla ricerca di trasgressione.

Questo viaggio nella sfaccettata capitale dell’Olanda comincia da Piazza Dam, cuore nevralgico della città fin nel Medioevo, quando era il centro del commercio cittadino e della vita sociale e politica. Sede dell’imponente Palazzo Reale, piazza Dam sorge nel punto in cui un tempo esisteva la diga – dam in olandese – che ha dato il nome alla piazza e alla città (unitamente ad "Amstel", il fiume che secoli fa fu deviato per permettere la costruzione di Amsterdam).

Basta spostarsi dalla piazza e percorrere a caso le vie del centro per accorgersi come tutto sia collegato all’acqua: ci sono i canali costeggiati da piste ciclabili, i ponti che collegano i quartieri della città e persino il mercato dei fiori – il Bloemenmarkt – galleggia sulle chiatte attraccate una dopo l’altra nel canale Singel. Qui, tra tulipani di mille colori e bulbi in vendita, sembra di fluttuare sospesi in un’altra dimensione. Un giro in barca sui canali è perfetto per godersi appieno l’elemento predominante della città e osservarla da una prospettiva diversa. Saltano subito all’occhio le dimensioni ridotte delle facciate delle case, che si sviluppano invece in altezza. Questa caratteristica distintiva della parte più antica della città è stata introdotta per ovviare a una gravosa tassa sugli immobili che veniva calcolata sulla larghezza della casa. Amsterdam è anche quel luogo in cui coesistono il quartiere a luci rosse e una splendida chiesa in stile gotico e romanico. Si tratta della Oude Kerk costruita nel XIII secolo e dal cui campanile è possibile ammirare la città da 70 metri di altezza. Infine, non si può lasciare Amsterdam senza visitare il celebre Museo Van Gogh e ammirare circa 550 opere tra dipinti, disegni e lettere del tormentato artista olandese.