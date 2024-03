Amo Forte:: "No al cambio per l’ex Teti"

"Gli ex Macelli diventano un’arma di distrazione di massa". Il gruppo consiliare Amo Forte evidenzia le volontà di sviare l’attenzione dei cittadini da parte dell’amministrazione. "Mentre il gruppo dei Paesani torna a porre l’attenzione sull’immobile ex Teti chiedendo un percorso partecipato in merito – evidenzia Amo Forte – il consigliere Ghiselli cerca di dirottare l’attenzione sull’intervento dell’ex Macelli. Bisogna, insomma, parlare di ciò che piace all’amministrazione e nello specifico di un progetto già previsto nel nuovo piano operativo, quindi più che costruire un percorso partecipato, Ghiselli vorrebbe ricevere un plauso per delle scelte già effettuate. Tuttavia, a domanda si dovrebbe dare risposta nel merito, quindi ci aspettiamo che si continui a parlare dell’ex Teti e delle possibilità di intervenire su questo edificio che è sì privato, ma com’è privata l’ex Greppia sul quale si persevera nella direzione di un esproprio da pagare con i soldi nostri. E visto che la proprietà delle due strutture è la stessa, è coi soldi dell’esproprio della ex Greppia che farà la trasformazione permessa da Ghiselli & C sull’ex Teti. A fare la differenza, ancora una volta è la volontà politica, e come Gruppo Amo Forte – concludono i consiglieri – ci sentiamo in dovere di esprimere la nostra: no al cambio di destinazione d’uso per rendere residenziale e commerciale l’ex Teti; sì al percorso partecipato per decidere insieme alla cittadinanza quale futuro dare a uno spazio nevralgico del nostro centro storico"