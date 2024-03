Ami davvero la lettura?. C’è posto in libreria

COMMESSE/I IN LIBRERIA

Per Libreria in Marina di Pietrasanta siamo alla ricerca di commesse/i addette/i alle vendite per la stagione estiva (tempo determinato). Predisposizione al rapporto con il pubblico, doti comunicative e formazione umanistica oltre ad attitudine e passione per la lettura. Precedente esperienza nella vendita al dettaglio di libri, diploma di scuola superiore/laurea in area umanistica completano il profilo. L’orario di lavoro è su turni comprendenti anche orario serale, distribuiti dal lunedi alla domenica con giorno di riposo settimanale come previsto dalle normative. Si chiede di indicare la propria residenza nel Cv. www.indeed.com

BANCONISTA

Gelateria La Cremeria a Pietrasanta cerca per somministrazione gelato. Esperienza nel settore, conoscenza base della lingua inglese, automunito, Haccp e sicurezza sul lavoro. Da Maggio a Settembre part-time, cv a [email protected]