Allerta meteo permanente. Piogge, venti e mareggiate

L’allerta meteo continua imperterrito anche nel resto della regione, soprattutto nord-ovest e centro. Ieri pomeriggio ha ricominciato a piovere su chi cercava di riparare i danni dei giorni scorsi.

La Protezione Civile Regionale ha emesso nuove allerte, di diverse intensità, per tutta la giornata di oggi. E’ allerta arancione da ieri sera alle 15 di oggi per rischio idraulico del reticolo principale, e del reticolo minore fino alle 11 di oggi. L’allerta gialla per mareggiate emessa ieri oggi sarà arancione per tutto il giorno, visto che sono previsti eventi marini rilevanti su tutta la costa fino a sud di Livorno. Sono previsti anche temporali forti fino alle 11 di stamani con allerta gialla, mentre lo stesso grado di avviso riguarda il vento che si manterrà forte fino alle 20 di stasera. Le Pinete e il viale dei Tigli restano chiusi alla circolazione delle persone e dei veicoli: il Comune raccomanda attenzione e, considerato anche il giorno festivo, di limitare gli spostamenti a quelli necessari. Anche se gli eventi piovosi sembrano calare di intensità, ormai da giorni i terreni di Viareggio e della Versilia sono zuppi d’acqua nuove piogge appesantiscono le chione degli alberi, sempre più instabili sotto la sferza del vento. Per questo non è il caso di ignorare le allerte. Per qualsiasi comunicazione di intervento correlato all’emergenza meteo chiamare i numeri 0584.46543 e 0584.46336.

Ma il maltempo e gli avvisi non hanno fermato i cosplayer alloggiati negli alberghi della costa che ieri come ogni anno sono arrivati alla stazione ferroviaria mascherati, diretti a Lucca.