Alle Scuderie. Pièce comica sulla famiglia

Arriva sul palcoscenico delle Scuderie Granducali lunedì, alle 21, la commedia tutta da ridere “Che stress di matrimonio”, una piece in sei quadri e mezzo, diretta da Giuseppe Vitale.

La rappresentazione, selezionata e in concorso per la settima edizione del Festival Roma Comic Off, è un libero adattamento della piece “Come non fare l’amore” di Giuseppe Della Misericordia.

Tutti considerano il matrimonio come una splendida festa, per gli sposi ma anche per gli invitati. Ma davvero è così?

La commedia pone a confronto cinque coppie diverse che si appartano in una camera d’albergo durante il ricevimento. È proprio in quello spazio ristretto che esplode la comicità irrefrenabile che scaturisce dal rovesciamento delle convenzioni sociali: gli spettatori non potranno che che immedesimarsi in uno o più personaggi, grotteschi eppure assolutamente realistici. Tanto che, alla fine, ci si chiede: ma davvero è successo anche a me?

Sul palcoscenico delle Scuderie entreranno in scena Francesco Clemente, Daila Ricciardi, Maurizio Zucchetti, Simona Rossi, Francesco Fischetti, Grazie De Siena, Giuseppe Vargiu, Giovanni Giovannini, Francesca Tripodi, Valentina Faconti e Stefano Cennerazzo ( foto).

Il biglietto a posto unico è acquistabile la sera dello spettacolo a partire dalle 20.30 l Teatro Scuderie Granducali.