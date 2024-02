Alla Versiliana. La comicità di Andrea Pucci

È un altro grande nome quello annunciato dalla Fondazione Versiliana e che adrà a comporre il cartellone della 45esima edizione del Festival, organizzato con la consulenza artistica di Massimo Martini.

Sarà Andrea Pucci, all’anagrafe Andrea Baccan, comico ambrogino tra i più amati e popolari d’Italia, a calcare il palco della Versiliana di Marina di Pietrasanta il 16 e 17 agosto con il suo nuovo spettacolo “C’è sempre qualcosa che non va“.

Cabarettista, monologhista e attento osservatore della quotidianità, Pucci ama dialogare e scontrarsi con il pubblico improvvisando situazioni grottesche. In origine gioielliere a Milano, Baccan ha poi partecipato come concorrente barzellettiere nella trasmissione “La sai l’ultima?“ nella stagione del 1993-94. Da lì la sua gavetta e la sua carriera, con monologhi e satira di costume e società moderna con un occhio speciale verso il pubblico, primo protagonista di una quotidianità dove vivono verità attuali e comiche.

"Pucci - spiega Massimo Martini- è un artista amatissimo dal nostro pubblico estivo. Abbiamo avuto l’onore di ospitarlo già lo scorso anno ed è stato un grande successo da tutto esaurito, ma visto che non siamo riusciti ad esaudire tutte le richieste di chi avrebbe voluto assistere, abbiamo pensato di riproporre il suo spettacolo in due date. Sono contento che abbia nuovamente accolto il nostro invito, segno che la Versiliana è un festival in cui gli artisti amano tornare ad esibirsi".

E ad esibirsi, per questa stagione, saranno inoltre Jack Savoretti il 31 luglio, Ermal Meta l’11 agosto e Fiorella Mannoia il 23 agosto.