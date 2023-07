Alla Versiliana “Cippa Lippa!“ Lo show di Lenzi sotto le stelle

Il 44° Festival La Versiliana si arricchisce di un nuovo appuntamento, ingresso libero, oggi alle 21.30 allo spazio Caffè dove va in scena “Cippa Lippa! Contro il politicamente corretto”, una serata show scritta da Massimiliano Lenzi e interpretata da Sarah Biacchi, nel ruolo della donna politicamente corretta e da Lenzi, nei panni dell’uomo scorretto. “Di destra destra o conservatori?“ E’ il titolo dell’incontro al Caffè della Versiliana di oggi alle 18. 30. Ospite sul palco ‘Romano Battaglia’ il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia onorevole Giovanni Donzelli, intervistato dal direttore de Il Fatto Quotidiano online Peter Gomez. Si parlerà di giustizia e lotta alla mafia. Ma anche del lavoro del governo Meloni su temi come la riduzione del cuneo fiscale, la ripresa occupazionale, le tasse. E ancora la gestione dei rapporti internazionali, le riforme istituzionali e tutti i temi di più stretta attualità politica. Per la Versiliana dei Piccoli alle 18,30 ‘Tutti in valigia’: clownerie, giocoloria e abilità circensi di Luigi Ciotta.