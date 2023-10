Alla Brilla un simposio di fotografia

Il Circolo Fotografico Piano Del Quercione, dopo aver collezionato premi e riconoscimenti in giro per il mondo, punta a una giornata tutta sua: ‘La Brilla Immagini 2023’, giornata organizzata nella splendida location della Brilla, a Quiesa. Un simposio di fotografia a cui è ancora possibile iscriversi in vista dei lavori che prenderanno il via sabato, quando saranno inaugurate due mostre fotografiche che faranno da corollario all’evento. Ci sarà innanzitutto una mostra collettiva dei soci del Circolo, con uno scatto fra i più rappresentativi di ognuno dei soci, che sarà esposta nelle sale dove si svolgeranno le letture e che domenica mattina, prima dell’inizio dei lavori, verranno esaminate dai quattro lettori che poi esprimeranno il loro giudizio di merito. Uno spazio sarà invece dedicato alla mostra "L’India che non ti aspetti", con una serie di scatti di alcuni soci del Circolo che hanno fatto un viaggio in Tamil, Nadu e Kerala lo scorso anno. Le mostre saranno inaugurate sabato alle 11.