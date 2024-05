Muore a 30 anni per un malore. La tragedia di Alice, aveva già fissato il matrimonio

Camaiore (Lucca), 25 maggio 2024 - Un sogno che sta per realizzarsi. Nel frattempo, un nuovo inizio, per guardare con rinnovato ottimismo alla vita. Se non fosse che il destino – mai come questa volta "cinico e baro" – si è messo di traverso nel modo più crudele, portandosi via una giovane di 30 anni. Alice Ori non c’è più. Si è spenta ieri mattina, all’improvviso, gelando il sangue all’intera comunità di Camaiore. Ai colleghi, agli amici, ai parenti, che aspettavano con ansia il prossimo 22 settembre, quando Alice avrebbe detto "sì" al findanzato Daniele Spelta, ragazzo molto conosciuto a Camaiore dove è vicepresidente della banda musicale e dove ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale, eletto tra le fila del Partito Democratico e dimessosi con grande senso delle istituzioni – merce rara, di questi tempi – dopo essere passato a un’altra forza politica.

Ieri mattina Alice ha iniziato a sentirsi poco bene. La ragazza, che ha compiuto 30 anni lo scorso ottobre, non soffriva di patologie pregresse. Ha allertato il futuro marito: una telefonata per dire che qualcosa non andava. Ma è rimasta cosciente, e ha chiamato lei stessa l’ambulanza per farsi soccorrere. I sanitari l’hanno caricata sul mezzo e sono partiti di volata per il Versilia. Quando i familiari sono arrivati all’ospedale, il cuore di Alice aveva smesso di battere.

La notizia si è diffusa velocemente, lasciandosi dietro una scia di choc. Un fulmine a ciel sereno che ha avvolto in una cappa di tristezza e sconcerto i tanti che conoscevano la giovane. Alice aveva dato da poco una svolta alla propria vita: dopo la laurea in giurisprudenza, aveva fatto il tirocinio per diventare avvocato. Poi, appena un paio di mesi fa, aveva cambiato settore, iniziando a lavorare come agente immobiliare per la filiale di Pietrasanta dell’agenzia Barner. Un nuovo inizio, in attesa di convolare a nozze con il findanzato: era già tutto fissato, dalla location per la cerimonia al ristorante per il ricevimento. Il conto alla rovescia era già iniziato: meno di quattro mesi, il primo giorno d’autunno.

Al momento la causa del decesso della giovane è in fase di accertamento. Per questo è stato deciso di procedere con l’autopsia, che dovrebbe essere eseguita lunedì. Solo in seguito all’esame, la comunità in lutto potrà stringersi attorno alla famiglia, e dedicare un ultimo pensiero, un’ultima lacrima alla giovane che non c’è più.

RedViar