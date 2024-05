Al Grand hotel Principe di Piemonte la visita dell’ex ct della nazionale Marcello Lippi segna una reunion d’eccezione

Viareggio, 30 maggio 2024 – Il Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio è stato luogo di un incontro sportivo d'eccezione con personaggi che hanno segnato una pagina di storia calcistica.

Infatti in albergo, dove il Benevento era in ritiro per la semifinale playoff di serie C1, è arrivato a sorpresa l'ex ct della Nazionale Marcello Lippi che si è trattenuto a colazione con Oreste Vigorito, Gaetano Auteri e soprattutto Marcello Carli, che è stato suo giocatore ai tempi in cui l’ex tecnico della Juventus e della nazionale allenava la Carrarese. L’abbraccio tra i due e’ stata l’immagine più significativa di una mattinata speciale tra sorrisi, aneddoti e ricordi dei trascorsi 'sul campo', assieme ai rappresentanti della proprietà del Grand Hotel.

Lippi era accompagnato dal commercialista beneventano Alfredo Montefusco, suo amico fraterno; dopo l’ex ct azzurro è andato anche a seguire l’allenamento dei giallorossi