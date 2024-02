Al cinema. Il collezionista di grandi stelle

Mega spot sanremese nella serata del Festival dedicata alla cover con annessa polemica. Amadeus venerdì intorno alle 21,30, parlando a milioni di spettatori dal palco dell’Ariston, ha annunciato che da domani a mercoledì "Mr Bussola, il collezionista di stelle", il docufilm sull’epopea di Sergio Bernardini, della Bussola e di Bussoladomani, sarà nelle sale cinematografiche italiane. Ma il direttore artistico del Festival dei record è incorso in un errore molto diffuso, collocando la Bussola a Viareggio. Apriti cielo. Polemiche, richieste di rettifica e di scuse, prese di posizione dure. Quel che conta è che a Sanremo si sia parlato del docufilm sul mitico personaggio che il Festival della canzone italiana lo inventò e lo organizzò con altri nel 1948 e nel ‘49 prima che per colpe non sue prendesse la via della Liguria. Dunque da domani a mercoledì tutti nelle sale ad ammirare un grande prodotto di Luxe Vide e RaiCinema ideato da Mario Bernardini con la regìa di Andrea Soldani che poi prima dell’estate sarà sulle reti Rai. Domani e martedì proiezioni al Goldoni di Viareggio (ore 21,15), domani, martedì e mercoledì proiezione al Borsalino di Camaiore (inizio ore 21,15), martedì proiezione al Comunale di Pietrasanta (ore 21,15).

Nel docufilm immagini inedite di Teche Rai sui protagonisti della Versilia ruggente: Celentano, Paoli, Vanoni, Battisti, Carosone, Tenco, Gassman, Zero, Armstrong, Chet Baker, Liza Minnelli e tanti altri. Mario Bernardini è soddisfatto. "Avevamo contattato Amadeus per un passaggio al Festival e il conduttore ha fatto una straordinaria promozione a questo prodotto che è di assoluto valore e piacerà alla gente".

E.Sa.