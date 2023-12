Addio al mitico ’Mammà’. Aveva avuto due malori

Innamorato delle moto, del calcio, della sua Tonfano, del mare. Soprattutto quello di Capo Verde, che frequentava da 20 anni fino a comprare casa e aprire un’attività. Raffaele Bertellotti, per tutti “Mammà“, è scomparso a 63 anni a Villa do Maio per i postumi dei due malori che lo avevano colpito a giugno e a novembre. Figlio dell’indimenticata Pina del bar di via Versilia, aveva svolto vari lavori: imbianchino, concessionario di un bagno a Marina di Massa, rivenditore di moto d’acqua sulla Sarzanese e molto altro. Dal 2019-2020 si era stabilmente fermato sull’isola di Maio gestendo una pizzeria e da due anni il bar ristorante pizzeria “Tropical“ sul mare. Benvoluto dalla comunità italiana e capoverdiana, è stato sepolto sull’isola dopo una cerimonia a cui ha partecipato tanta gente. Lascia la figlia Camilla, che due mesi fa gli aveva dato la nipotina Olimpia (il suo rammarico era di non averla potuta vedere) e il fratello Lorenzo.

d.m.