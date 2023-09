Addio a Katarina V. L’artista aveva 45 anni

Si era innamorata di Pietrasanta circa 15 anni fa, tanto che nel 2020 aveva preso una casa in affitto. Da tempo però Katarina V soffriva di un male che sembrava debellato e che invece mesi fa è tornato senza darle scampo. Di origini polacche, aveva 45 anni e da tempo viveva a Montecarlo ma spesso tornava a Pietrasanta per lavoro. Nel 2020, in piena pandemia, aveva esposto in piazza Duomo nell’ambito della collettiva “La Piazza in attesa“. Collaborava con le fonderie Del Chiaro e Bronzarte oltre alla Nag gallery in via Stagi, di fronte alla quale in estate venivano collocate alcune sue opere. "In 20 anni di produzione artistica – ricorda Vincenzo Nobile, titolare della Nag – aveva realizzato più di 30 sculture in bronzo, con un monito agli umani a un maggior rispetto della natura. Ci ha lasciati per raggiungere quel mondo di bellezza che attraverso le sue opere ci ha permesso di intravedere". L’artista lascia una figlia 21 anni e la madre.

d.m.