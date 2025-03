"A volte si sogna", Gigliola Cinquetti si racconta

L’Associazione culturale "Il Guiscardo, ideata dal sindaco Alberto Giovanetti, che ne è anche presidente, ha come scopo promuovere la Piccola Atene in tutti i campi. L’associazione propone anche quest’anno appuntamenti di grande interesse. E così domenica 27 aprile al Chiostro di Sant’Agostino Gigliola Cinquetti (nella foto) nella sala dell’Annunziata, alle 11 presenterà il suo libro "A volte si sogna", edizioni Rizzoli. Per la prima volta, in questo sorprendente romanzo autobiografico, una sorta di confessione, la cantante, una delle voci più amate dal pubblico, Gigliola Cinquetti si racconta. Una biografia scritta con stile. Condurrà l’incontro , a ingresso libero, il giornalista e scrittore Massimo Mazzolini.